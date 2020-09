“Tagliare gli alberi se mettono a rischio l’incolumità delle persone è un’ovvietà, soprattutto in un’epoca di repentini cambiamenti climatici, con i fenomeni connessi come quello che ieri ha coinvolto Cagliari e tutto il Sud Sardegna, ma non è la soluzione senza un progetto in prospettiva. È necessario ripensare il verde urbano, non solo aumentandone le quantità pro capite ma puntando alla creazione delle foreste urbane”. Così la presidente dell’Ordine degli Architetti della Città Metropolitana di Cagliari e della Provincia del Sud Sardegna, Teresa De Montis, in merito a quanto sta accadendo in questi giorni in città, dai 100 millimetri di acqua venuti giù nell’arco di un’ora al dibattito pubblico che si è aperto sul taglio degli alberi in alcune delle vie più importanti.

“È impensabile ragionare per compartimenti stagni senza mettere in relazione questi temi – prosegue – Non possiamo più chiamare straordinari’ fenomeni atmosferici legati ad una vecchia concezione dello sviluppo delle città”. Oggi la metà della popolazione mondiale vive nelle aree urbane che rappresentano il 2% della superficie del pianeta. Entro il 2050 sarà il 70%. In Sardegna già oggi il 70 % della popolazione vive in centri con più di 5000 abitanti, in una Regione dove 314 comuni su 377 hanno meno di 5000 abitanti. Nelle aree urbane si concentrano l’80% delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera.

“Partendo da questi numeri è evidente come le nostre città vadano ripensate, riprogrammate con una progettazione che tenga conto delle repentine trasformazioni di questi ultimi decenni. Ecco perché sul tema del verde, non possiamo limitarci alla discussione sul taglio o meno degli alberi, ma puntare sulle foreste urbane come sistema infrastrutturale cittadino, ossia alla messa in rete con un progetto coordinato dell’insieme di viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, verde architettonico compreso il verde verticale e i tetti verdi”. A tal proposito le cosiddette coperture verdi devono essere impiegate in maniera massiccia (più del 30% delle coperture cagliaritane sono adatte perché piane), hanno costi contenuti e sono capaci di ridurre l’inquinamento termico, combattere gli effetti dei cambiamenti climatici compresi i violenti nubifragi. Un altro importante aiuto può arrivare da nuove forme di pavimentazione delle strade, parcheggi e cortili.