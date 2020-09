Due vice commissari della polizia sono rimasti gravemente feriti in un attacco avvenuto a Compton, in California. Lo ha reso noto Sputniknews, citando il dipartimento dello sceriffo nella contea di Los Angeles.

“Pochi istanti fa, due dei nostri vice commissari sono stati feriti in una sparatoria a Compton e portati in un ospedale locale. Entrambi stanno ancora combattendo per le proprie vite”, ha twittato l’ufficio dello sceriffo. Secondo quanto riferisce lo sceriffo Alex Villanueva, i due agenti sono stati sottoposti a un intervento chirurgico e sarebbero uscito da poco dalla sala operatoria. A sparare sarebbe stato un uomo armato con una pistola.