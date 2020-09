“Nella prossima vita voglio fare Renzi che il sabato pomeriggio è a casa, in vacanza. Per me la politica è passione, sudore, impegno. Non mi piace la vita a distanza, il lavoro a distanza. Per me la vita sono donne e uomini, quindi sono felice di stare qua”. Così il leader della Lega Matteo Salvini a Gioia del Colle (Bari).

“Noi portiamo in giro per l’Italia idee e proposte, la sinistra i fischietti. Non mettiamoci al loro livello”, ha aggiunto il numero uno del Carroccio, per poi attaccare i dem: “Facciamo poche promesse ma le manteniamo. Il Pd si è impegnato con l’Europa a cancellare Quota 100 e tornare alla legge Fornero. Ma se torna la gabbia della legge Fornero le persone che perdono il lavoro come pagano l’affitto? Alla legge Fornero non si torna”.

E ancora: “Salute: in 15 anni quanti reparti ospedalieri, letti, pronto soccorso la sinistra ha chiuso in Puglia? Con la salute dei pugliesi non si scherza, è una cosa da vigliacchi. Vogliamo riaprire quegli ospedali che la sinistra ha fatto chiudere”, ha promesso.

Fonte: adnkronos