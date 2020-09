Per far fronte al focolaio di Coronavirus che si è sviluppato nell’azienda ortofrutticola ‘Sop’, a Polignano a Mare, in cui finora sono stati accertati 108 casi di contagio, il sindaco Domenico Vitto ha firmato un’ordinanza che obbliga da oggi i cittadini a indossare sempre la mascherina su tutto il territorio comunale. L’ordinanza stabilisce inoltre che tutti gli esercizi commerciali chiudano non oltre mezzanotte e mezza. I negozi non potranno riaprire prima delle 5 del mattino. Inoltre, tutti coloro che sono in attesa dell’esito del tampone devono rispettare l’isolamento fiduciario.