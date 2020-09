È polemica sui social per il video postato dalla vicepresidente di Palazzo Madama Paola Taverna, dove si vede la senatrice M5S, di ritorno da un comizio a Macerata, scatenarsi mentre la radio trasmette “Don’t stop me now”. Seduto sul sedile posteriore, Giancarlo Cancelleri.

“Le mascherine vanno indossate e la cintura messa anche dietro” fa notare qualcuno, sotto il video postato. Nella clip infatti i due esponenti sono entrambi senza dispositivo di protezione, tecnicamente obbligatorio al chiuso se non si è congiunti e se non c’è la distanza di sicurezza, e, sul sedile posteriore, Cancelleri non indossa la cintura di sicurezza