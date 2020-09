Un link che rimanda a tutte le strutture e i punti di prelievo accreditati in Sardegna per la somministrazione dei test del Covid-19, e la possibilità per i passeggeri in entrata di sottoporsi all’esame presso postazioni “eventualmente” allestite nei porti e negli aeroporti dell’Isola.

Sono le due novità più importanti contenute nella circolare esplicativa dell’ordinanza del presidente della Regione sarda Christian Solinas che scatta domani e che impone test obbligatori entro 48 ore dall’arrivo se non ci si è presentati all’imbarco con un certificato di negatività.

Questo il link dei laboratori: (https://www.regione.sardegna. it/documenti/1_422_ 20200804092506.pdf).

Il costo sarà rimborsato dalla Regione dietro ricevuta.