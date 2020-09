Decathlon lancia una grave allerta, con richiamo. Nel corso dei controlli di qualità e sicurezza, le squadre Revoe hanno rilevato su alcuni modelli del monopattino elettrico della marca Revoe un difetto sugli sterzi per cui sussiste il rischio di incidente per la rottura.

In sostanza, in alcuni casi, lo sterzo può rompersi e rappresenta dunque un rischio di caduta durante l’utilizzo. Nel caso accada, il guidatore naturalmente perderebbe il controllo del monopattino.

Decathlon e Revoe invitano il cliente a non usare più il monopattino elettrico e a riportarlo in un negozio Decathlon il prima possibile per la riparazione.

I prodotti interessanti sono:

1- Numero di serie: RVORR36751904 – Prodotto ad aprile 2019

2- Numero di serie: RVORR36751909 – Prodotto a settembre 2019

3- Numero di serie: RVORR36751911 – Prodotto a novembre 2019

La sostituzione del tubo dello sterzo sarà effettuata presso i laboratori Decathlon e richiederà da 7 a 15 giorni di tempo.

Per ulteriori informazioni o approfondimenti in merito, potrà il cliente rivolgersi al punto vendita Decathlon più vicino o al Servizio Clienti.

Potrà contattare l’azienda dal sito www.decathlon.it o telefonicamente al numero 0395979702 (numero a tariffazione ordinaria, il costo varia in funzione del suo piano tariffario).