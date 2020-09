Martedì 15 settembre a Carbonia sono previsti nuovi lavori di efficientamento idraulico, energetico e gestionale delle reti idriche, caratterizzate da un elevato tasso di dispersione dell’acqua.

I tecnici di Abbanoa saranno a lavoro per installare una valvola di sezionamento nell’incrocio tra via Roma e via Trento, fianco semaforo. Durante l’esecuzione dei lavori, dalle ore 8.30 alle ore 14.30, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica alle utenze ubicate nella via Roma (da piazza Roma a piazza Italia) e via Deledda (da via Ala Italiana a via Roma).

Sarà cura di Abbanoa limitare il più possibile le ore di interruzione.