“Gli operatori sanitari meritano rispetto” lo ha dichiarato in una nota il segretario Confederale Ugl, Simone Testoni, alla vigilia dello sciopero indetto 16 settembre per gli operatori della sanità privata, non può passare il messaggio di accuse per colpa di politiche sbagliate e contratti scaduti.

È da Marzo il blocco dei visite mediche, l ’epidemia da Covid-19 ha mostrato all’esterno la grande forza dei professionisti della salute ma anche l’inadeguatezza numerica e degli strumenti con cui si sono trovati a fronteggiare l’emergenza.

“La vera rivoluzione deve passare attraverso un aumento di posti letto compresi quelli della terapia intensiva anche con la riapertura di strutture che la miopia politica degli ultimi anni ha portato a trascurare.