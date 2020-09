Con un comunicato ufficiale il tour italiano dei The Struts programmato per lo scorso luglio è cancellato e non potrà essere recuperato.

La band avrebbe dovuto esibirsi in tre concerti nel nostro Paese:

– 12 luglio 2020 Rock in Roma

– 14 luglio 2020 Padova Gran Teatro Geox

– 15 luglio 2020 Brescia Arena Campo

Nel frattempo, The Struts hanno pubblicato il video del loro nuovo singolo con Robbie Williams

In ottemperanza al decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e chiariti i termini della sua applicazione, si conferma la possibilità di richiedere il rimborso monetario per i tre show cancellati.

Le richieste di rimborso potranno essere inviate al sistema di vendita in cui si è effettuato l’acquisto del biglietto, a partire dal 18 settembre 2020 e non oltre il 17 ottobre 2020.