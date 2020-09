All’ospedale San Francesco di Nuoro si registra carenza di personale. Lo denuncia Roberto Deriu, consigliere regionale del Pd con un’interrogazione in Consiglio regionale. Attualmente, fa sapere Deriu, all’ospedale sono ricoverati 17 pazienti: i posti sono insufficienti a reggere l’urto nel reparto di Malattie Infettive.

“Con lo stato di emergenza in corso, dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid 19, il San Francesco di Nuoro versa in gravi condizioni di criticità, dovute principalmente all’assenza di personale sanitario indispensabile per il funzionamento della macchina ospedaliera nel suo complesso” spiega Deriu nel documento, dove subito dopo spiega nel dettaglio i problemi: “Nel Pronto soccorso mancano nove medici compreso il Direttore e proprio in quel reparto vengono tuttora identificati dei pazienti contagiati dal virus. I positivi al Covid 19 presenti nell’ospedale sono 17, due dei quali ricoverati in altri reparti per mancanza di posti in Malattie Infettive – rimarca il consigliere Dem -. Risulta un’assenza nell’organico dell’ospedale di ben 130 medici e alcuni sono in quarantena in quanto postivi. La chirurgia generale non può riprendere con l’attività programmata e numerosi pazienti non posso ricevere le cure di cui necessitano. Chiedo all’assessore Nieddu – conclude l’interrogazione – se sia a conoscenza delle problematiche esposte e se intenda porre in atto delle azioni indispensabili per risolvere i gravi problemi del San Francesco, al fine sia di garantire il diritto alle cure a tutti i pazienti e di evitare un sovraccarico di lavoro per i pochi operatori sanitari dell’ospedale”.