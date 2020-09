“Purtroppo abbiamo ricevuto comunicazione di un ulteriore caso di positività ad Oliena, si tratta di una persona per la quale è stato necessario il trasferimento a Sassari in terapia intensiva”, comunica il Comune con un post sui social.

“Il conteggio ufficiale dei positivi arriva dunque a dieci: otto in isolamento domiciliare e due in ospedale, dei quali uno in terapia intensiva”, conclude la comunicazione.