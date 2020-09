L’azienda ha reso noto di essere già al lavoro per garantire una rapida risoluzione delle problematiche riscontrate dagli utenti.

Nella mattinata di oggi sono stati registrati forti disagi per i clienti di Unicredit Banca in Italia. Il sito internet e la applicazione per l’internet banking sono risultati bloccati.

In molti casi, tale situazione ha impedito operazioni di pagamento online e prelievo di denaro.

Moltissime le segnalazioni dei disagi pubblicate direttamente dagli stessi utenti sui social network, con l’auspicio di una rapida risoluzione delle problematiche riscontrate.

L’istituto bancario, a sua volta, ha fatto sapere di essere al lavoro per normalizzare la situazione, scrivendo che “l’anomalia è i ncorso di risoluzione, senza tuttavia specificare i tempi e la causa che hanno portato al verificarsi dei disservizi.