Proseguono gli sbarchi di migranti sull’Isola e anche questa volta l’episodio si è verificato nel sud Sardegna, dove questa mattina un barchino con a bordo cinque uomini, tutti di nazionalità algerina, è approdato sulla spiaggia di Porto Pino, nel comune di Sant’Anna Arresi.

Si sono subito allontanati dalla zona, ma sono stati bloccati poco dopo da una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Giba. I militari dell’Arma hanno anche recuperato la piccola imbarcazione su cui aveva viaggiato.

I cinque algerini sono stati trasferiti nel centro di accoglienza straordinario di Monastir per l’identificazione e le visite medicihe: qui resteranno in quarantena per l’emergenza Covid. Alle forze dell’ordine sono stati segnalati altri avvistamenti di barchini, non è escluso quindi che in giornata si registrino nuovi sbarchi.