Incidente stradale questo pomeriggio nel quartiere La Vega, a Cagliari.

Il conducente di una Ford Fiesta, un 21enne cagliaritano, nel percorrere via Liguria in direzione viale Ciusa all’incrocio con via Istria, ha effettuato un’inversione di marcia andando a scontrarsi con una moto SH Honda guidata da un cagliaritano di anni 17.

Il conducente della moto è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al PS dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.