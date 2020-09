Nuova assemblea dei lavoratori Aras che si riuniranno a Tramatza, mercoledì 16 settembre alle 16, per confrontarsi e stabilire “le forme di lotta da attuare per smuovere una situazione che diventa ogni giorno più drammatica”.

Sia per i 250 dipendenti che rischiano di rimanere senza lavoro se entro il 31 dicembre non si troverà una soluzione sul passaggio dei lavoratori nell’Agenzia Laore, ma anche per la misura del benessere animale che fa girare 40 milioni di euro per circa diecimila aziende.

Intanto, i capigruppo di opposizione Gianfranco Ganau (Pd), Francesco Agus (Progressisti), Daniele Cocco (LeU) e Desirè Manca (M5s) hanno fatto richiesta formale ai presidenti della prima e della quinta commissione di convocare in via straordinaria i due parlamentini in seduta congiunta “per esaminare i problemi di Aras, audire l’assessora agli Affari generali Valiera Satta, all’Agricoltura Gabriella Murgia e il commissario straordinario dell’Agenzia Laore”.