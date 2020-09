Calano i contagi da coronavirus in Italia, +1.008 positivi, più di 450 in meno rispetto all’ultimo aggiornamento, ma diminuiscono anche i tamponi, ben 27mila in meno.

Numeri in salita invece per quanto riguarda i decessi, con 14 vittime in più, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 35.624 e i ricoveri in terapia intensiva, +10 rispetto a domenica 13 settembre.

Tra le Regioni la Basilicata è l’unica a non far segnare nuovi casi.