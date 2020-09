L’uomo che mercoledì 9 settembre, durante una lite nata all’interno di un bar di Lotzorai, aveva sferrato un pugno a un 56enne originario di Gairo, facendogli perdere i sensi, ora ha un volto.

Il ferito in un primo momento era riuscito ad alzarsi e a tornare a casa, ma poi era stramazzato al suolo, incosciente. Da qui l’allarme, il suo ricovero all’ospedale San Francesco di Nuoro in gravi condizioni e l’arrivo dei militari dell’Arma. Insospettiti da alcuni segni sul volto, i carabinieri hanno avviato da subito le indagini e in pochi giorni sono risaliti al responsabile.

Si tratta di un 32enne di Tortolì, ora denunciato per lesioni personali gravissime. Gli investigatori sono arrivati a lui grazie al racconto di un alcuni testimoni presenti al bar e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.