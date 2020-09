Un 35enne di Cagliari e un 40enne originario del Bangladesh sono stati denunciati dai militari della stazione di Ittireddu per truffa e furto a danno di un commerciante del paese, dopo che, fingendo di organizzare un torneo di calcio, hanno convinto l’uomo a finanziare come sponsor l’attività sportiva tramite l’acquisto delle magliette di gioco per una spesa di 220 euro e rubandogli anche altri 250 euro di prodotti esposti nel suo negozio.

Il raggiro verteva su una fantomatica associazione calcistica di Ozieri, risultata poi inesistente. Il 35enne cagliaritano è stato anche immortalato dalle telecamere di videosorveglianza del locale mentre rubava articoli di profumeria dagli scaffali del negozio.

La vittima si è rivolta ai carabinieri, che dopo una breve attività di indagine ha identificato e denunciato i responsabili.