Regione e sindacati hanno definito i termini dell’accordo per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga destinati alle aree di crisi complessa dei poli industriali di Portovesme e Porto Torres.

“Da una stima effettuata risulterebbero destinatari della misura circa 700 lavoratori già beneficiari di indennità di mobilità in deroga, compresi coloro che possono presentare istanza di prima concessione in quanto in scadenza di mobilità ordinaria nel corso del 2020”, si legge nel verbale. I trattamenti economici dovrebbero aggirarsi attorno ai 500 euro mensili.

“La platea dei beneficiari è ormai definita e in prospettiva non potrà che diminuire in virtù di pensionamenti e reinserimenti lavorativi, come nel caso di Sider Alloys, nelle cui attività si prevede possano rientrare molti dei beneficiari della mobilità”, stabilisce l’accordo, che è stato sottoscritto dall’assessora del Lavoro Alessandra Zedda e dai rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil.