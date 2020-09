Questa mattina il capogruppo in Consiglio regionale di Liberi e Uguali Sardigna Daniele Cocco ha depositato una richiesta di ispezione urgente della VI Commissione permanente e audizione urgente dell’Assessore dell’Igiene e Sanità in Aula al fine di “risolvere le problematiche relative alla gestione dell’emergenza Covid19 presso l’Ospedale San Francesco di Nuoro”.

Il Consigliere regionale dichiara che “a causa del notevole incremento dei pazienti Covid19 segnalati presso l’Ospedale San Francesco di Nuoro, ho chiesto un’ispezione urgente al Presidente della sesta Commissione consiliare e un’audizione urgente in Aula dell’Assessore Nieddu al fine di trovare adeguate soluzioni alla gestione dei pazienti Covid – ed aggiunge – le criticità sono legate principalmente alla grave carenza di spazi e di personale medico presso il Pronto Soccorso del San Francesco tali da non permette la divisione tra i pazienti Covid e i pazienti non sospetti Covid”.

“Non sono state individuate idonee aree destinate ai pazienti sospetti e non risultano individuati medici e infermieri con il compito di assisterli, l’assistenza è demandata al personale sanitario di un altro ambulatorio che all’occorrenza interviene, chiedo un intervento urgente da parte di ATS Sardegna per trovare soluzioni adeguate alla gestione dei casi critici che in questo periodo, purtroppo, sembrano aumentare”, conclude il capogruppo di LeU.