Cinquanta e trent’anni fa erano rimasti folgorati dallo splendore della sabbia rosa della spiaggia di Budelli, a La Maddalena. Così da non resistere alla tentazione di prelevarne qualche manciata e portasela a casa. Ieri due turisti hanno deciso di togliersi quel peso dalla coscienza e hanno restituito quanto ‘rubato’ tanti anni fa dall’isola dell’arcipelago di La Maddalena.

Il primo, oggi ottantenne, ha restituito la sabbia al Parco nazionale recapitando con un pacco postale e tante scuse il maltolto. Il secondo turista, un quarantenne di Perugia che da bambino si era portato via un vasetto di paradiso, ha voluto restituire di persona la sabbia rosa. Si è presentato alla sede del Parco nazionale, reo confesso e con un barattolino in vetro, con dentro la ‘refurtiva’ prelevata 30 anni fa.

I responsabili dell’area protetta lo hanno accompagnato ai bordi della spiaggia e quella manciata di sabbia perlata è tornata al suo posto. “Ringraziamo entrambi i signori per essersi pentiti e aver compreso che la sabbia non è un souvenir per abbellire le nostre case e aver voluto rimediare al gesto commesso”, commentano dal Parco con un post pubblicato sulla pagina Facebook dell’ente.