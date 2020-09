“Mentre la Regione tergiversa e accumula altri mesi di ritardo, il ministero dei Trasporti concede l’ennesima proroga della continuità territoriale aerea in scadenza”. Sono le dure parole di Roberto Li Gioi, consigliere regionale del Movimento 5 stelle, il quale sostiene che “grazie all’intercessione di Roma i sardi potranno acquistare i biglietti per i voli dopo il 24 ottobre, ma l’assessore dei Trasporti, Giorgio Todde, presenta questa concessione come un risultato ottenuto per suo merito”.

Ribadendo la richiesta di convocazione della competente commissione consiliare, Li Gioi auspica che “la proroga non diventi l’ennesima scusa per perdere ancora tempo”. L’esponente pentastellato eletto nel collegio gallurese ricorda che “dal 12 maggio si è deciso di affidare a un advisor esterno la fornitura di un servizio di analisi del mercato del trasporto aereo per la definizione di un nuovo regime di continuità territoriale, ma da allora non abbiamo avuto più notizie”.

Secondo il consigliere, “è arrivato il momento che l’assessore riferisca in commissione le motivazioni del ritardo alla scadenza del 24 ottobre”, dato che “se ipoteticamente il bando fosse pronto entro ottobre, i tempi tecnici non consentirebbero la partenza del nuovo regime da inizio anno perché deve essere pubblicato per 180 giorni prima di entrare in vigore”. E allora le domande di Li Gioi diventano quattro. “Che difficoltà hanno impedito la stesura definitiva del bando? Su quali si è arenato lo staff arruolato dalla Regione? Quali modelli di continuità territoriale sono al vaglio della Regione? Perché l’assessore Todde non convoca la commissione”, è la raffica di quesiti per i quali l’esponente del M5s attende una risposta.