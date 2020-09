Troppi morosi tra gli eletti dell’M5s e per questo Davide Casaleggio, presidente dell’Associazione Rousseau ha scritto una lettera agli iscritti in cui si annuncia la graduale riduzione dei servizi della piattaforma.

«Credo che nessuno debba essere al di sopra delle regole che ci siamo dati e credo che sia altrettanto importante che nessuno possa anche solo pensare di poterlo essere. Questo dipende da noi e da quanto saremo in grado di essere esempio. Ho promesso che avrei custodito il progetto di partecipazione e di democrazia diretta che mio padre sognava e lo porterò avanti con tutte le mie forze». Casaleggio va al punto: «Da troppi mesi hanno deciso (gli eletti, ndr) di venir meno agli impegni presi, e saremo costretti a ridurre progressivamente diversi servizi e strumenti le cui spese di funzionamento, in assenza delle entrate previste, non risultano ovviamente più sostenibili».