Incidente stradale questa notte nel quartiere Bonaria, dove una Dacia Sandero condotta da un trentenne di Cagliari mentre transitava in via Pasteur ha urtato due veicoli in sosta.

A seguito dell’urto il veicolo si è ribaltato sul lato sinistro rimanendo sulla carreggiata e il giovane conducente è stato soccorso dal personale del 118 rifiutando il trasporto presso il pronto soccorso.

Intervenivano anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’auto, il trent’enne è risultato in evidente stato di ebbrezza confermato con le prove etilometriche effettuate con valori superiori a 1,50 g/l.

Per questo la Polizia Locale intervenuta per i rilievi di legge, gli ha rititato la patente di guida procedendo a denunciarlo all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.