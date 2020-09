Nonostante la sconfitta per 81-78 rimediata dalla Carpegna Prosciutto Pesaro, la squadra di Gianmarco Pozzecco si qualifica per le Final Four di Supercoppa e vola a Bologna.

Ancora in fase di rodaggio e con più di qualche ingranaggio da registrare, il Banco ha gestito tranquillamente un incontro che poteva anche perdere, ma a patto di conservare il vantaggio accumulato con l’86-71 dell’andata. Ancora orfani di Gandini, Treier e Gentile, i biancoblu hanno potuto contare sulle buonissime prove di Bendzius, Burnell e di qualche fiammata di Tillman e Pusica.

La finale, in programma alla Segafredo Arena da venerdì a domenica prossimi, vedrà la Dinamo Banco di Sassari contendere il primo trofeo della stagione insieme a Olimpia Milano, Virtus Bologna e Reyer Venezia, vincitrici degli altri tre raggruppamenti di questa Supercoppa post-covid. Oggi alle 12 nello stesso impianto in cui si metterà in palio il primo titolo dell’anno ci sarà il sorteggio degli accoppiamenti per le semifinali.