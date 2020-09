Centouno famiglie, quest’anno, non riceveranno le convenzioni per gli asili nido da parte del Comune di Cagliari. Lo fa sapere, con una nota, la consigliera comunale Giulia Andreozzi.

“Il comune scarica 101 famiglie e lascia a casa i bambini dai nidi. I fondi sono finiti e non si riesce a pagare le convenzioni per tutti. 101 famiglie quest’anno sono idonee non beneficiarie. Inserite nella graduatoria di accesso per i posti convenzionati con il comune hanno ricevuto la triste notizia – del tutto inaspettata – via mail. Alcuni non sono ancora nemmeno stati avvisati, aspetteranno invano” scrive Andreozzi, che spiega: “le graduatorie si fermano alla posizione 79 per i divezzi e alla 147 per il lattanti. Tutti gli altri? A casa. Con madri e padri che dovranno far fronte a rette in regime privato spesso proibitive (tanto più quest’anno, con le strutture costrette a maggiori costi dovuti al rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie) o dovranno appoggiarsi al tanto abusato welfare familiare. Una situazione gravissima”.

“L’assessora – continua – assicura che cercherà i fondi necessari per coprire le convenzioni per tutti, ma intanto da ieri le attività sono iniziate, senza un terzo degli aventi diritto. Intanto la scadenza per la richiesta del bonus “nidi gratis”, previsto dalla Regione Sardegna, si avvicina e 101 famiglie sanno che pur avendone tutto il diritto non avranno mai i requisiti per poter fare la domanda per tempo. Volete più figli – conclude la consigliera – ma mai che proviate a metterci nelle condizioni di farli”.