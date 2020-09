La squadra di pronto intervento “1A” della sede centrale del Comando dei vigili del fuoco è intervenuta questa mattina per una fuga di gas in via Cagliari a Sarroch.

La perdita, notata dai passanti che hanno subito chiamato il 115, proveniva da una giuntura di un tubo della rete cittadina all’esterno di un abitazione.

Gli operatori dei vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno quindi provveduto con lo strumento esplosimetro multigas a individuare la perdita, delimitando l’area e mettendola in sicurezza sino all’arrivo di un tecnico della ditta di gas.

Alcune foto: