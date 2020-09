I carabinieri della Compagnia di Quartu hanno individuato uno degli autori della rapina messa a segno in una tabaccheria di Monserrato il 23 dicembre dello scorso anno.

In carcere, su ordinanza di custodia cautelare, è finito un 28enne incensurato. Il giovane, insieme a un complice, erano entrati nella tabaccheria armati di pistola e con i volti coperti e minacciando il proprietario si erano fatti consegnare quattromila euro. Preso il denaro erano fuggiti in sella a una moto, con targa modificata, ma durante la fuga avevano sbattuto contro un’auto in sosta. I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Quartu visionando le riprese delle telecamere della zona, eseguendo accertamenti sulla morto poi recuperata, ma anche verifiche in alcune strutture sanitarie dove il rapinatore poteva essersi fatto medicare dopo l’incidente, sono riusciti a risalire al 28enne.

Oggi lo hanno arrestato mentre si trovava nella sua abitazione. Adesso si trova in carcere a Uta.