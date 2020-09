Dopo il successo raccolto al festival Musica sulle Bocche, mercoledì 16 settembre approda a Nuoro “The Crossing”, il nuovo progetto musicale del sassofonista Enzo Favata. Alle 20.30 l’artista algherese salirà sul palco allestito in Piazza Sebastiano Satta insieme ai suoi compagni di viaggio: Pasquale Mirra al vibrafono, marimba midi, live electronics e samples, Rosa Brunello al basso elettrico e live electronics, e Marco Frattini alla batteria ed electronic pads. L’ingresso è gratuito, per un appuntamento voluto dall’amministrazione comunale e inserito all’interno del cartellone dell’Estate Nuorese 2020. Il concerto si terrà nel completo rispetto delle disposizioni anti Covid.

The Crossing è un progetto musicale che spazia tra minimalismo, space rock, jazz contemporaneo, musica elettronica e world jazz. La band ha già ha avuto grande successo nel 2019 nella sua tournée in Giappone, al Festival Jazz di Edimburgo e all’European Jazz Conference di Novara, per finire l’anno una lunga tournée in Sud America dove ha suonato in varie città del Brasile e al Festival Jazz di Montevideo. The Crossing è stato protagonista anche del recente festival Musica sulle Bocche, che ha aperto ad Alghero e, dopo le esibizioni all’Asinara e a Nulvi, ha chiuso a Castelsardo, ospitando sul palco il trombettista siciliano Roy Paci.

Così come nelle precedenti occasioni, anche a Nuoro The Crossing si esibirà in un contesto di grande valenza paesaggistica e culturale: la bellissima Piazza Sebastiano Satta. Un elemento di continuità nella visione di Enzo Favata, che in questi anni ha sempre unito la musica alla valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali. Musicalmente, quella di Nuoro sarà invece una nuova tappa di The Crossing, per un viaggio che porterà il gruppo già da questo 2020 ad essere protagonista in alcuni dei più importanti festival jazz europei.