Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato a sorpresa a Norcia in visita privata alla nuova scuola superiore temporanea “De Gasperi- Battaglia”. Il premier ha visitato le aule e ha incontrato sul piazzale antistante il plesso alcuni studenti.

Il presidente si era occupato in prima persona del progetto dopo che a inizio anno, prima del lockdown, la preside Rosella Tonti, insieme a una delegazione di alunni e docenti era andata Palazzo Chigi per protestare sulla lentezza dei lavori. In quell’occasione Conte si era impegnato per portare a termine il cantiere in pochi mesi.

La nuova scuola è stata inaugurata ieri in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico.

“Abbiamo lavorato per assicurare che questo anno scolastico possa svolgersi con didattica in presenza. Siamo consapevoli delle criticità e abbiamo lavorato tanto e continueremo a farlo per superarle mano a mano che si presenteranno”, ha detto il premier al termine della visita alla scuola superiore di Norcia. “Abbiamo predisposto una serie di regole e precauzioni, di impegni finanziari – ha aggiunto – ma anche di dedizione personale e professionale di tantissimi, di tutti coloro che partecipano a questo sforzo collettivo”.