Intervento della squadra di pronto intervento “9A” del distaccamento Vigili del Fuoco di Mandas, a seguito di segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, in un’area nei pressi della strada statale 128 all’uscita del paese di Mandas, vicino alla stazione ferroviaria, per l’incendio di una cabina dei ripetitori telefonici del servizio GSM.

Le fiamme hanno avvolto apparecchiature e cavi. Gli operatori dei Vvf all’arrivo sul posto hanno aperto la cabina per localizzare il rogo hanno provveduto a effettuare le operazioni di spegnimento, di messa in sicurezza della struttura e dell’area circostante e avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.