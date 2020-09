Buone nuove sulla situazione epidemica a Iglesias: nell’ultima settimana nessun nuovo positivo è stato registrato nel comune del Sud Sardegna e inoltre è dimezzato il numero delle persone in quarantena nel territorio: ad annunciarlo è stato il sindaco Mauro Usai.

“Attualmente il numero di pazienti risultati positivi agli esami diagnostici è fermo a 7, con 22 persone poste in quarantena – spiega – La scorsa settimana, le persone in quarantena erano 44, con un decremento dei casi in osservazione pari al 50%. Sono dati incoraggianti – commenta il primo cittadino – che testimoniano come sia di fondamentale importanza proseguire sulla strada della vigilanza attiva e della sinergia tra l’Ats e l’amministrazione comunale”.

Infine l’invito ai cittadini “a utilizzare in maniera responsabile i dispositivi di protezione individuale e a rispettare le prescrizioni e il distanziamento interpersonale”.