Sono 1229 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. In tutte le regioni sono stati segnalati nuovi contagi. Il numero maggiore di nuovi casi (176) è stato individuato in Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 9 decessi, che portano il totale a 35633 dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri sono stati effettuati 80.517 tamponi in più: in totale, sono 9.943.944. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 201, con un incremento di 4 unità.