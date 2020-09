Il Covid non ferma le onde: è in arrivo la 18/a edizione del Marinedda Bay Open 2020. Il grande surf, dunque, torna protagonista con un nuovo format di gara: vince chi prenderà più like. La gara si svolgerà in una sola giornata, per la durata di tre ore consecutive. E come sempre con mare grosso, come nella migliore tradizione della spiaggia della Marinedda.

La gara è un evento speciale della federazione Surfing Fisw e c’è il patrocinio del Comune di Trinità d’Agultu. Tutti gli atleti dovranno surfare nell’arco delle tre ore indicate dagli organizzatori in base alle previsioni e alle condizioni del mare. Sono ammessi tutti i tipi di tavole da surf. L’obiettivo? Cavalcare l’onda più grande ed eseguire manovre radicali. In spiaggia ci saranno almeno tre operatori video pronti a riprendere tutte le onde degli atleti.

Saranno quindi i surfisti a indicare agli organizzatori la migliore surfata: questa sarà pubblicata sui canali Instagram e Facebook Marinedda Bay, dando il via alla gara dei like che durerà una settimana. Il waiting period per il contest, cioè il periodo d’attesa per chiamare la gara, inizierà il 15 settembre e si concluderà ‪il 30 ottobre‬. Saranno accettati un massimo di 30 atleti.