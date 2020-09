Un 47enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per furto continuato. Nella serata di lunedì 14 settembre l’uomo aveva rubato in via Dalmazia, a Carbonia.

Il ladro si è poi allontanato a tutta velocità dalla zona, ma durante la fuga si è schiantato contro una Jeep parcheggiata. Il 47enne ha quindi deciso di abbandonare il veicolo e ne ha rubato un altro, abbandonandolo poi all’ingresso di San Giovanni Suergiu.

I militari dell’Arma hanno recuperato le due macchine e sono riusciti a risalire l’autore dei furti, che hanno perquisito, trovandolo in possesso di alcuni oggetti rubati a bordo dei due veicoli. L’arresto del 47enne è stato convalidato ed è stato rimesso in libertà in attesa del processo.