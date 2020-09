Il presidente della Regione Christian Solinas ha convocato un vertice della maggioranza di centrodestra a Villa Devoto per concludere le candidature alle amministrative del 25 e 26 ottobre e per discutere delle nomine dei commissari delle Asl.

Fumata nera ancora per quanto riguarda i nomi di Nuoro e Porto Torres, due dei quattro Comuni con più abitanti, oltre quindicimila cittadini.

Nel capoluogo barbaricino il nodo verte sull’appoggio o meno da parte di tutte le forze del centrodestra al candidato sindaco indicato dalla Lega.

Per la città del Nord Sardegna, il governatore si è recato di recente sul posto per verificare eventuali nomi in campo e, in questo caso, il candidato dovrebbe arrivare da Cambiamo! Udc.