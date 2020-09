Incidente stradale questa sera a Pirri.

Un’autovettura FIAT Cinquecento condotta da una cagliaritana di 38 anni, nell’effettuare la svolta a sinistra da via Risorgimento a via Pellico, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un motociclo Honda SH 125 condotto da un 17enne di Cagliari, che percorreva via Risorgimento in direzione piazza Italia.

Il giovane fortunatamente ha riportato solo lievi ferite ed è stato trasportato con assegnato codice verde da un’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell’Ospedale Marino.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.