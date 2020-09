Intervento della squadra “1A” della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Cagliari, durante la scorsa notte intorno alle 01:40 nella Municipalità di Pirri (Cagliari), in via Delle Pergole, per l’incendio di un’autovettura in sosta.

I pompieri, giunti sul posto, hanno provveduto immediatamente all’estinzione del rogo evitando il propagarsi delle fiamme agli altri veicoli in sosta e alle abitazioni adiacenti.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.