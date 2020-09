Un’anziana suora di Oristano è indagata con l’accusa di maltrattamenti nei confronti di cinque bambini che frequentano una scuola dell’infanzia in provincia di Oristano. Nei giorni scorsi al Tribunale di Oristano c’è stato l’incidente probatorio e i cinque piccoli coinvolti, di età compresa fra i 3 e i 5 anni, sono stati sentiti in audizione protetta. Davanti alla giudice per le indagini preliminari Silvia Palmas, avrebbero confermato quanto avevano già raccontato ai genitori.

È dai racconti degli alunni che è iniziata l’indagine avviata dai carabinieri di Oristano dopo la denuncia di una delle mamme, che aveva notato atteggiamenti strani da parte del figlioletto e, dopo varie domande, aveva capito perché il bambino non andava più volentieri all’asilo. Alla prima denuncia ne sono seguite altre: secondo le accuse in quella scuola, dal 2017 sarebbero accaduti episodi piuttosto gravi. In particolare una suora avrebbe vessato in vari modi i bambini.

L’anziana religiosa è stata sospesa dall’incarico. Avviate le indagini, a metà del 2019 nella scuola erano state installate anche alcune telecamere e dai filmati sarebbero arrivati importanti riscontri. Anche alcune maestre hanno confermato gli episodi. La giudice ha nominato la consulente Sara Mannino che dovrà fare una perizia sui minori, mentre ha rinviato al 13 gennaio 2021 per la conclusione dell’incidente probatorio.