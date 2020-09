“Il Governatore Christian Solinas continua a crearsi un suo personale film sull’emergenza Coronavirus e a non dare risposte ai sardi”. Inizia in questo modo la nota congiunta dei deputati sardi del Partito Democratico Romina Mura, Andrea Frailis e Gavino Manca che accusano il presidente della Regione, Christian Solinas, di aver “creato il caos in porti e aeroporti con la sua ordinanza”.

“Turisti che non capiscono cosa fare e tornano indietro, operatori aeroportuali che segnalano i problemi e non vengono ascoltati. Il tutto riportato da articoli sui quotidiani e servizi tv. E Solinas cosa fa? Attacca il governo che ha giustamente impugnato un’ordinanza non applicata perché inapplicabile e che a nostro giudizio non garantiva la saluta pubblica né dei sardi e né dei turisti”.

“Ma a Solinas non interessa proteggere la salute pubblica di tutti – continua la nota del Pd – a lui interessa solo tutelare se stesso. Noi gli chiediamo ancora una volta di predisporre migliaia di tamponi in tutta l’Isola all’arrivo in porti e aeroporti e di accettare la collaborazione che la Protezione Civile gli ha offerto, con la disponibilità a inviare nell’Isola, in qualsiasi momento, personale sanitario volontario. Peccato che Solinas, inspiegabilmente, non ne abbia ancora richiesto l’aiuto” concludono i deputati del partito democratico.