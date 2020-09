I Finanzieri del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Cagliari hanno concluso tre filoni investigativi delegati dalla locale Procura della Repubblica.

Quattro persone sono state denunciate per fattispecie penali di natura fallimentare e tributaria: coinvolta una s.r.l. cagliaritana che opera nel settore della costruzione di edifici, che era stata dichiarata fallita nel 2017.

L’accusa è di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Infatti, le persone segnalate all’Autorità Giudiziaria – tra cui due amministratori – hanno distratto beni aziendali del valore di quasi 240mila euro e hanno dissipato risorse finanziarie per oltre un milione di euro, oltre al mancato versamento di contributi per oltre 180mila euro.

La seconda attività finita nel mirino della Fiamme Gialle è una S.r.l. cagliaritana che opera nel settore dei lavori edili, il cui amministratore è stato denunciato per bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, e per bancarotta semplice, costituita da crediti per un valore pari a 1.021.698 euro.

La terza azienda è invece una S.r.l. operante nell’hinterland cagliaritano nel settore dell’autotrasporto che era stata dichiarata fallita nell’aprile del 2018.