L’Ambasciata della Repubblica di Cuba a Damasco ha organizzato oggi un evento culturale in occasione del 55 ° anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche con la Siria, presso il Centro Culturale Arabo di Abu Rummaneh.

Il titolo cubano si riferiva alla profondità delle relazioni storiche tra i due paesi e al loro sostegno reciproco nei forum internazionali su questioni di interesse per i loro popoli, oltre alla loro lotta comune contro i piani imperialisti in difesa della pace e della libertà.

In un’altra parte delle sue dichiarazioni, l’ambasciatore cubano ha sottolineato che Siria e Cuba hanno affrontato politiche ostili e guerre di natura economica e commerciale, sottolineando che la lotta per l’indipendenza e la sovranità è una lotta per il futuro e la costruzione della patria e della una società giusta e dignitosa.