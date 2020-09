“A Solinas non interessa tutelare la salute pubblica, a lui interessa tutelare solo se stesso”. I deputati del Pd Gavino Manca, Romina Mura e Andrea Frailis puntano il dito contro il presidente della Regione che ieri ha attaccato il Governo per l’impugnazione dell’ordinanza sui test di ingresso per l’Isola obbligatori.

“Il governatore continua a crearsi un suo personale film sull’emergenza coronavirus e a non dare risposte ai sardi – scrivono i dem in una nota – la sua ordinanza ha creato il caos in porti e aeroporti, le proteste vibranti di operatori turistici, albergatori e commercianti che speravano nelle ultime settimane di settembre per risollevarsi dalla crisi. Turisti che non capiscono cosa fare e tornano indietro, operatori aeroportuali che segnalano i problemi e non vengono ascoltati”.

Infine i deputati lanciano un appello allo stesso Solinas: “Gli chiediamo ancora una volta di predisporre migliaia di tamponi in tutta l’Isola e all’arrivo in porti e aeroporti e di accettare la collaborazione che la Protezione civile gli ha offerto, con la disponibilità a inviare nell’Isola, in qualsiasi momento, personale sanitario volontario”