“L’ordinanza del presidente della Sardegna Solinas si manifesta per quello che è realmente: l’ennesimo tentativo mal riuscito di correre ai ripari, dopo una stagione estiva in cui il governo regionale ha dato prova della sua totale incapacità a far fronte al fenomeno Covid. La misura arriva tardivamente dopo che il picco di afflusso dei vacanzieri è finito e sta peraltro creando forte caos in porti e aeroporti. Poi l’ordinanza limita il diritto costituzionalmente garantito per la libertà di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale”.

Così in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle Elvira Evangelista, vicepresidente della commissione Giustizia di Palazzo Madama.

“L’ordinanza si pone, quindi, in netto contrasto con i provvedimenti presi dal governo nazionale, dopo che si è raggiunta un’intesa tra lo Stato e tutte le Regioni – ricorda e prosegue – Come è stato detto, ‘non esiste una soluzione sarda al coronavirus’. Da qui l’impugnazione dell’ordinanza da parte del governo. La verità è che è mancato un serio ed efficace sistema di controllo e applicazione di tutte le misure di prevenzione disposte dal governo. Ora Solinas cerca di riparare al danno, ma ad agosto ha consentito discoteche aperte e assembramenti in piazza e spiaggia. Basti pensare agli imprenditori superficiali e ai vacanzieri irresponsabili che non hanno utilizzato le mascherine e non hanno tenuto il distanziamento sociale, senza che la polizia municipale controllasse e prendesse alcun provvedimento, se non in rari casi. La situazione sanitaria che, purtroppo, si registra ora in Sardegna altro non è se non la conseguenza della manifesta incapacità del governo regionale”.