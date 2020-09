Un altro caso di positività al COVID-19, a Baratili San Pietro. A certificarlo è il comune, attraverso un comunicato su Facebook.

“I casi a Baratili San Pietro sono in tutto tre” si legge. “Il COC comunale, in stretta collaborazione con le autorità sanitarie, ha già provveduto a tracciare ogni contatto avuto dalla persona nei giorni precedenti alla diagnosi, per cui tutti gli interessati sono stati contattati per essere sottoposti agli accertamenti del caso”.

All’interessato, purtroppo ricoverato a causa dei sintomi accusati, vada la vicinanza di tutta la Comunità e un augurio di pronta guarigione. Invitiamo tutti ad un rigoroso rispetto delle misure precauzionali utili ad evitare o contenere i contagi e informiamo che la chiusura al pubblico degli Uffici comunali proseguirà in via prudenziale sino al completo espletamento degli accertamenti diagnostici in corso, che comunque non riguardano allo stato dipendenti e/o amministratori comunali”.