I vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti verso le 4 del mattino in via Cilea a Sestu per l’incendio della coibentazione di un tetto in un un edificio in costruzione.

L’incendio, per cause ancora da accertare, si è propagato per tutto il tetto della struttura, la quale ospita sei appartamenti ancora in fase di costruzione. Le squadre dei vigili del fuoco hanno spento il rogo, bonificando e mettendo in sicurezza la struttura e l’area circostante.

Sul posto hanno operato un’APS (aupompa serbatoio) due ABP (autobotti pompa) e due autoscale per operare in altezza, per un totale di cinque automezzi e tredici operatori.

Al termine delle operazioni, i vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo.

Alcune foto: