Lila Cagliari è tornata ed è di nuovo operativa dopo la pausa estiva. A partire da venerdì 18 settembre sarà possibile nella sede dell’associazione sottoporsi al test rapido capillare per Hiv (combo), a quello rapido salivare per Hcv e a quello rapido capillare per Sifilide.

I test si potranno eseguire solo dietro appuntamento: “La nostra sede viene periodicamente sanificata e garantisce tutti i presidi sanitari necessari per la vostra e la nostra sicurezza – dichiara Brunella Mocci presidente di Lila Cagliari e membro del coordinamento nazionale Lila – la prevenzione non può e non deve fermarsi, a maggior ragione in questo difficile momento dobbiamo lavorare per offrire il test e sensibilizzare soprattutto i più giovani al sesso protetto. E’ facile che l’unica emergenza in questo momento possa sembrare proteggersi dal covid e abbassare la guardia sull’ Hiv e le altre infezioni sessualmente trasmissibili. Questo è un rischio enorme che tutte le Agenzie internazionali hanno denunciato, e che noi dobbiamo cercare di contenere”.

Le norme anticovid non permettono ingressi liberi come nei mesi precedenti il lockdown. Non saranno accettate richieste attraverso i social e non saranno accettate richieste via mail.