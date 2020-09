Abdel Hamid Shaari Abdel Hamid Shaari presidente di una delle più importanti e più antiche moschee di Milano, quella di Viale Jenner a Milano è deceduto oggi all’età di 75 anni dopo aver sofferto negli ultimi anni a causa di una grave malattia che lo aveva costretto a ritirarsi a vita privata.

Nato a Derna in Libia nel 1945 era giunto in italia nel 1967 per studiare architettura al Politecnico, Shaari, divenuto in seguito cittadino italiano, è stato prima direttore della Camera di commercio Italo araba e della Camera di commercio del Golfo, ex consulente del consolato del Kuwait e poi è approdato alla guida dell’Istituto di cultura islamico di viale Jenner nel 1997, incarico che ha mantenuto fino ad oggi.