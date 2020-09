Gli agenti del gruppo “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno arrestato Michael Andrea Cordeddu, 22enne cagliaritano. Il giovane da diversi giorni era sotto controllo dai poliziotti che avevano accertato che nella zona di via Messico, a Monserrato, c’era un pusher che spacciava quotidianamente.

Ieri sera gli Agenti della Squadra Mobile hanno fermato e controllato Cordeddu che non appena ha visto i poliziotti è scappato con uno scooter tentando di investire gli stessi operatori. Nel corso dell’inseguimento il giovane, dopo aver tentato di disfarsi di un involucro contenente circa 11 grammi di marijuana suddivisi in dosi, ha abbandonato la moto correndo poi a piedi nelle campagne circostanti dove è stato raggiunto dai poliziotti ed immobilizzato. Nel corso della perquisizione del suo domicilio di Monserrato sono stati trovati e sequestrati altri 18 grammi circa di marijuana e la 365 euro in banconote di vario taglio.

L’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in attesa del rito per direttissima.